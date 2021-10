Le-Havre. Les féminines du HAC en Division 2 !

Cela faisait près de trois semaines qu'elles attendaient la réponse de la Fédération française de football.

L'équipe avait fait match nul puis gagnait 2-1 contre l'OGC Nice en juin 2018 et ainsi validé sa montée en Division 2 mais c'était sans compter la réserve déposée par le club Niçois quelques jours plus tard auprès de la fédération française de football. Il soulignait alors la présence de "huit joueuses européennes non ressortissantes de l'Union européenne".

Mais après des semaines d'attente, la Fédération a finalement donné raison au HAC ce jeudi 12 juillet 2018.

"La commission supérieure d'appel a reçu le HAC concernant le dossier de la section féminine du club. Après étude du règlement, la commission confirme qu'il n'y a eu aucun fait de tricherie, simulation ou violation de ce règlement", indique le club sur son site Internet.

Les scores des matchs de barrages restent donc les mêmes et la section féminine du HAC est bien promue en Division 2 pour l'année prochaine.