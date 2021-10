Plusieurs sorties ciné une nouvelle fois ce mercredi:

Bad lieutenant: escale à la nouvelle orléans avec Nicolas Cage, blanc comme neige avec François Cluzet, l'arnacoeur avec Romain Duris et Vanessa Paradis, Mesures exceptionnelles avec Harrisson Ford et Brendan Fraser et enfin Bus Palladium de Christopher Thompson dont nous allons parler.

















Lucas, Manu, Philippe, Jacob et Mario s'aiment depuis l'enfance. Ils ont du talent et de l'espoir. Ils rêvent de musique et de gloire.

Leur groupe de rock, Lust, connaît un succès grandissant, mais les aspirations de chacun rendent incertain leur avenir commun.

L'arrivée de Laura dans leur vie va bousculer un peu plus ce fragile équilibre.







Christopher Thompson, le fils de Danièle et petit fils de Gérard Oury a énormément d'expériences dans l'écriture de films, et aussi dans la co réalisation mais c'est ici son 1er en tant que réalisateur solo. Il a aussi travaillé sur l'histoire.







Et on sent son amour du cinéma dans ce film qui met en exergue la jeunesse et la musique. La passion et les passions s'entremêlent. Aucune tête d'affiche n'est présente au casting et c'est voulu, vous pouvez écouter christopher thompson nous expliquer son choix et nous dire pourquoi avoir choisi la musique comme thème du film (player en haut ou bas de l'article).

Bus Palladium, c'est depuis mercredi au cinéma.