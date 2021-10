Jeux équestres mondiaux : le recrutement de bénévoles bat son plein

"Le recrutement rencontre déjà un tel succès que les retardataires pourraient bien regretter d'avoir trop attendu avant d'effectuer leurs démarches", prévient le communiqué envoyé par le comité d'organisation des Jeux équestres mondiaux.

Officiellement lancé le 10 avril dernier, le "Programme bénévoles" des Jeux a démarré comme pour un sprint : 400 candidatures le premier jour sur le site ! Après ses deux premières semaines, il comptait près de 3.000 demandes, et 1.800 sont d'ores et déjà confirmées. Aucune date de fin de réception des dossiers n'a été fixée par le Comité d'organisation Normandie 2014, mais le nombre de candidatures n'excédera pas 5.000.

600 candidatures de l'étranger

Dans le détail, les statistiques révèlent qu'une majorité des candidats appartient à la famille des sports équestres. Ils sont en effet environ un tiers à posséder une licence à la Fédération française d'équitation. Mais plus de la moitié des postulants avoue pratiquer les sports équestres. Preuve que le prochain rendez-vous mondial attire non seulement les passionnés, mais plus largement tous les amoureux du cheval. Il est à noter aussi que presque 600 demandes proviennent de l'étranger.

Au hit-parade des départements les plus motivés, le Calvados arrive en tête, avec 591 dossiers recensés, devant la Manche (201) et l'Orne (107). Mais, surprise, environ un candidat sur deux ne réside pas en Normandie. Un chiffre qui démontre que l'intérêt pour les Jeux, et leur attractivité, dépassent la région de ses compétitions.

Pour rappel, le "Programme bénévoles" est ouvert à tous, à la seule condition d'être âgé d'au moins 18 ans au 31 mai 2014. Il a pour ambition de recruter 3 000 bénévoles, dont un nombre restreint sera invité à prêter main forte aux organisateurs dès l'été 2013, à l'occasion des différentes épreuves préparatoires. Les missions de ces futurs bénévoles seront diverses et variées: logistique (transport, restauration, hébergement, services aux publics), sport, services aux médias, sécurité, billetterie, hospitalités, animations et communication.

Information et inscription des candidats : www.jemfeialltech2014normandie.fr/benevoles