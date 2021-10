Les jeux équestres mondiaux recrutent des bénévoles à Alençon

Jour J-204, ce samedi 1er février, pour les Jeux Equestres Mondiaux. Vous voulez devenir bénévole, l'été prochain, par exemple au Haras-du-Pin pour l'épreuve de cross du concours complet ?

Une journée de recrutement sera organisée ce samedi dans les locaux du Conseil général de l'Orne. Les Jeux qui seront disputés à l'été prochain attendent 50.000 visiteurs, dont beaucoup venus de l'étranger, et les bénévoles polyglottes sont particulièrement les bienvenus.

Il faut juste être âgé de plus de 18 ans au 31 mai prochain, et être souriant et enthousiaste ! Samuel Halifax, en charge des bénévoles sur les JEM :

Les postes concernent l'accueil, la surveillance, le soutien logistique... Inscriptions samedi 1er février de 10h à 17h dans les locaux du Conseil Géné"ral de l'Orne, avec entretien individuel d'une vingtaine de minutes.