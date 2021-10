Jeux équestres 2014 : "On recherche 3 000 bénévoles !"

Vous êtes à l'origine d'un appel à bénévoles pour les Jeux équestres mondiaux de 2014. A quoi servent-ils ?

"Les bénévoles sont indispensables à l'organisation de n'importe quelle grande manifestation. Ils véhiculent l'image de l'événement, et représentent un soutien et une activité de poids. Sans bénévoles, pas de Jeux équestres."

Combien de bénévoles souhaitez-vous recruter ?

"Nous estimons le besoin à 3.000 bénévoles, un chiffre voué à évoluer. C'est autant un événement régional que d'envergure nationale : nous attendons une participation massive de Normands, mais aussi de Français de tout le pays ! Qui plus est, tous les étrangers qui voudront nous rejoindre seront les bienvenus !"

Quel est le profil recherché ?

"Principal critère : les inscrits doivent avoir 18 ans au 31 mai 2014, et peuvent compter jusqu'à 98 printemps ! Leur motivation est essentielle, comme leur envie de partager et de s'associer à la réussite d'un tel rendez-vous. Nous voulons que nos bénévoles soient souriants ! Ils n'ont pas de réelle spécificité à défendre, sauf pour certains métiers précis, essentiellement attachés aux compétitions et aux réglementations qui y sont liées. Dans ces cas-là, ils devront connaître ces règles."

Des formations seront donc dispensées...

"Tous les bénévoles vont recevoir une formation divisée en trois modules. La première expliquera comment se déroulent les Jeux et comment s'organisent les bénévoles. La deuxième s'attachera à la mission de chacun, pour que chaque bénévole se sente à l'aise dans son rôle. Enfin, une dernière formation visera à faire découvrir le site de chaque mission, car elle ne peut être remplie correctement si l'on ne connaît pas son environnement."

Faut-il impérativement aimer les chevaux pour postuler ?

"Pas du tout ! L'ouverture est une des valeurs que nous défendons : nous voulons faire en sorte que les amateurs du milieu équestre comme les autres puissent se rencontrer et partager sans distinction, et quelles que soient leurs compétences ou leurs connaissances."

Est-il impératif d'être disponible les 15 jours de l'événement ?

"Nous demandons à connaître la disponibilité des candidats sur ces quinze jours. Nous adapterons les besoins au mieux en fonctions des postes à remplir, selon les sites."

En chiffres