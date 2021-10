A Rouen, elles inventent le Couchsurfing pour musiciens

Encore moins depuis qu'Eleonore Chomant a créé StageSurfing en octobre 2012. Grâce à cette association rouennaise, des artistes français pourront se produire à l'étranger et des musiciens britanniques ou d'ailleurs viendront enchanter nos oreilles.

Ramshackle band

Musicienne et étudiante en master des métiers de la culture, la jeune femme s'est inspirée du fonctionnement du CouchSurfing, dont elle est une adepte. Le principe ? Créer un réseau actif dans différents pays où chacun contribue à sa manière pour héberger les groupes, les véhiculer, leur prêter du matériel ou repérer des lieux de répétition et de concert. "Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et ne pas se contenter de recevoir", précise la présidente.

L'association a déjà tissé des liens avec la ville de Glasgow, desservie par Ryanair ; ce qui réduit les frais de transport. Ainsi, le groupe écossais, le Ramshackle band, se produira dans l'agglomération en juin prochain.