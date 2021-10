Les chansons lumineuses de Luciole au Trianon Transtlantique

Luciole a quitté sa Bretagne natale pour s'installer à Paris et ciseler les textes de ses chansons. A la suite de sa rencontre avec Dominique Dalcan, la jeune femme a sorti son premier album, Ombres, du haut de ses 22 ans. C'était en 2009. Son plaisir : jongler avec les mots et traduire ses sentiments et ses émotions dans ses textes, à coup de consonances et de rimes.

Lycéenne, Luciole a fait la découverte du slam et s'est essayée à cette écriture. Finalement, elle a adapté ses textes de slam aux mélodies de son premier album. Elle prépare aujourd'hui un nouvel album. Pour faire patienter son public, elle en donne un aperçu dans son titre "Et en attendant".

En première partie, Charles-Baptiste et ses chansons pétillantes donneront au public une nouvelle image de la variété française.

Pratique. Mardi 9 avril, 20h30, Trianon Transatlantique, Sotteville-lès-Rouen. Tarifs de 8 à 16 €. Infos sur www.trianontransatlantique.com.