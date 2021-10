Smarthpone : le jeu City Domination débarque à Rouen

L'idée du jeu est simple et séduisante : contrôler le plus de zones de la ville, en constituant un gang ou en en rejoignant un déjà actif. Des dizaines de gangs peuvent ainsi se disputer le contrôle de la ville, sans arme ni violence, mais par la force du nombre, des alliances et peut-être même des trahisons ! Chaque joueur, grâce à son smartphone, dispose d'un rayon d'action. S'il veut passer à l'action dans une zone, il devra donc s'y rendre physiquement.

Fruit de l'imagination de deux étudiants ingénieurs, City Domination a été créé en 2011 et cherche aujourd'hui à s'étendre à de nouvelles villes de France, après avoir grandi à Lyon. Il est disponible gratuitement sur Google Play et prochainement sur l'App Store d'Apple.

Le site internet de City Domination