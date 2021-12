L'appli de la semaine: Abyss Attack Impossible de lire le son.

C'est un jeu de tir arcade que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Vous êtes en déplacement vertical continu et vous tirez sans cesse, mais non cette fois vous n'êtes pas un pilote de chasse ou un pilote de vaisseau intergalactique, vous êtes bien plus bas que le niveau du sol dans abyss attack puisque vous êtes dans un sous-marin !Il vous faudra exterminer les plantes fluorescentes qui vous infligent des dégâts si vous les frôlez de trop près. Elles ne vous envoient pas de missiles ou autres projectiles mais leur forme et leurs mouvements sont aussi chaotiques à éviter.L'ambiance est très sympa car la musique est belle et les graphismes assez envoûtants. Les lumières font rêver, mais on n'oublie pas notre mission !Des missions justement il vous faudra en accomplir au fur et à mesure du jeu. Tuez x ennemis, progressez de x mètres sans vous faire tuer... A la fin de chaque zone, un boss vous attend qui lui en revanche n'hésite pas à vous tirer dessus.Comme souvent dans ce genre de jeux, chaque ennemi abattu lâche derrière lui argent et bonus pour vous aider à continuer. Les bonus vous donnent des armes plus puissantes temporairement et l'argent,(ici les gemmes) vous permet d'acheter des améliorations définitives pratiques pour aller plus loin.Le jeu est en français et une pirate vous guide pour prendre en main les différents facettes du jeu.Abyss attack est un bon jeu que je vous conseille, il est gratuit sur google play et sur l'appstore !