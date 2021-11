L'appli de la semaine: God of light

Le jeu du jour est un jeu de réflexion, un jeu puzzle qui s'appelle God of light. Commençons par parler de l'ambiance, qui est très importante et magnifiquement onirique. Vous commencez tous vos niveaux avec Shiny, un petit être de lumière pure. La bande-son est aussi très reposante, en adéquation avec cet univers clair-obscur.

Il faut orienter le rayon de shiny afin d'allumer des réceptacles de lumière, un par niveau. Les niveaux vont vite se compliquer et pour réussir à atteindre ce réceptacle , il faudra passer par des miroirs orientables qui permettront de diriger le rayon vers son objectif. Mais pour réussir ces missions comme il se doit, il faudra veiller à ce que le rayon transperce sur sa route 3 étoiles. Là vous aurez votre note maximale.

Si vous êtes coincés, une petite luciole pourra vous aider. En cliquant dessus et en la déplaçant dans le niveau, vous verrez la route que devra emprunter votre rayon .Les lucioles peuvent être gagnées en les illuminant avec un rayon (Elles sont cachées dans de nombreux niveaux ) ou en acceptant de regarder des vidéos proposées par l'appli. Chaque visionnage apporte 2 lucioles.



God of light, un beau jeu bien ficelé et intéressant, à découvrir sans plus attendre gratuitement sur google play ou à 1,79€ sur l'appstore.