Argentan : un homme violent incarcéré

Sur place, les policiers se sont retrouvés en présence d'un couple et d'un ami présent dans le logement.

La femme, blessée au visage (fracture du nez et trois jours d'ITT) a déclaré avoir été frappée par son mari, alcoolisé et jaloux. Interpellé et placé en garde à vue, le mis en cause, âgé de 45 ans, bien connu des services, dit ne pas se souvenir des faits.

Sa garde à vue a été prolongée samedi et il a finalement été présenté au Parquet dimanche dans l'après-midi.

Les magistrats ont décidé de son placement sous mandat de dépôt. Le mari violent a été incarcéré à la maison d'arrêt de Coulaines (72) dans l'attente de son jugement.