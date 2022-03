Malaise au centre d'appels Armatis

Les salariés ont en effet appris récemment la tentative de suicide d'une collègue en décembre 2009. Et une seconde a été révélée lundi 22 février. 'Elle date du 16 octobre dernier. C'est un manager qui est concerné dans ce cas et la tentative de suicide a eu lieu dans l'enceinte d'Armatis Nous savons pertinemment quels sont les obligations de l'employeur lorsqu'il lui est rapporté ce type d'incident. Il aurait du demander une réunion exceptionnelle pour déclencher une enquête”, explique Nathalie Denon, 'avant tout téléconseillière” et déléguée syndicale CGT. 'Nous devons atteindre des objectifs parfois inatteignables. C'est difficile d'avoir des managers derrière vous qui vous dise d'aller plus vite, d'être plus directif dans vos appels et de travailler dans le bruit”, poursuit Nathalie Denon. À l'heure où nous imprimons, la direction n'a pas souhaité s'exprimer.



