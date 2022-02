Le voleur d'une soixantaine de Twingo entre mai et juillet dernier a écopé d'un an de prison avec sursis et 210 heures de travail d'intérêt général. Le délibéré a été rendu la semaine dernière au tribunal de Caen. L'auteur des faits devra également payer plus de 6 000€ aux parties civiles.



