Seine-Maritime : alerte aux fortes vagues sur le littoral !

Le secteur placé en vigilance jaune "vagues submersion" se situe autour de Dieppe, entre Veule-les-Rouen et Le Tréport. L'alerte court de 23h ce lundi soir à 1h du matin, mardi 12 mars, puis de 11h à 13h mardi. Poussées par des vents forts, des fortes vagues pourraient causer des débordements, en particulier dans les communes de Hautot-sur-Mer, Saint-Aubin et Veules-les-Roses. Les vagues pourraient atteindre 3,50m de hauteur en pleine mer.

Les conseils de la préfecture de Seine-Maritime :

-Tenez-vous informés de l'évolution de la situation en écoutant les informations diffusées dans les médias.

-Évitez de circuler à pied ou en voiture en bord de mer. Si nécessaire, circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées.

-Habitants du bord de mer : fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer. Protégez vos biens susceptibles d'être emportés ou inondés. Surveillez la montée des eaux et tenez-vous

informés auprès des autorités.