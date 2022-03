Concert : La pop onctueuse de Balthazar au 106 de Rouen

Récompensés dès l'année suivante pour leur créativité au concours du Kunstbende, Maarteen Devoldere, Jinte Deprez, Patricia Vanneste, Simon Casier et Christophe Claeys enchaînent depuis les tournées sur la scène européenne. En 2012 sort dans les bacs leur deuxième album, Rats.

Enregistré dans le métro, tirant profit des échos et des sonorités garages, il s'impose aujourd'hui comme l'une des valeurs montantes de la musique belge. De leur formation classique au conservatoire de Gand découle une approche peu conventionnelle de la pop.

C'est suave

Intégrant avec justesse les sons acoustiques du violon et électriques du clavier, et parfois même des lignes de cuivres, le groupe crée un univers intimiste et suave où il fait bon flâner.

Pratique. Jeudi 14 mars, à 20h, Le 106, à Rouen. Tarifs 4 à 18 €. www.le106.com