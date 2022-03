Dao surfe sur la vague hip hop

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

“Je suis originaire du Burkina Faso où, à 18 ans, j'ai eu la chance de chanter à la maison du peuple devant plus de 3000 personnes. Je me suis très tôt mis à la musique. A mon arrivée à Caen pour mes études en 2004, j'ai composé pour des artistes parisiens. Mais je me suis réellement mis au hip hop en 2007.”

Comment s'est déroulée votre ascension jusqu'au Printemps de Bourges ?

“En 2009, j'ai participé à un “Mix-tape” organisée par le Cargö, dont les titres sont en libre disposition sur Internet. Ce fut un premier tremplin car l'équipe a aimé ma musique et m'a proposé de travailler en résidence. Je fais du hip hop que j'appelle “confusion-organisée”. C'est un rap très éclectique. J'ai moi-même été étonné de ma sélection pour le printemps. Nous étions 5 groupes de la région à être départagés après un set de 30 minutes.”

Quelle sera la configuration du printemps ?

“Je vais présenter de nouveau un set de 30 minutes. Ce sera une bonne expérience. J'espère en profiter notamment pour nouer de nouveaux contacts.”



