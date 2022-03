Mode : un sac écolo en voile de bateau !

Que faire de la vieille planche à voile qui croupit depuis 10 ans au fond de votre garage ? Eh bien sa voile peut être recyclée et même avoir une deuxième vie, loin des embruns de l'océan !

Donnez-lui de vieilles voiles de bateau, des ailes de kite surf, des combinaisons de plongée usées ou même des anciennes peaux de zodiac, et R'Bag vous fabriquera un sac ! C'est en tout cas le but de cette société caennaise. Elle récupère des voiles usagées et les propose à l'association Les Chemins de Traverses, qui emploie des personnes en réinsertion professionnelle à Caen.

Des sacs uniques à moins de 100 euros

Les voiles sont découpées, lavées puis cousues pour créer des modèles uniques de sacs et bagages. Il y en a pour tous les goûts, du porte-monnaie à la trousse de toilette en passant par le sac à main ou de voyage. Ils sont ensuite vendus par R'Bag, à moins de 100 euros. "Notre but n'est pas de faire de l'argent, il s'agit de proposer les sacs au prix le plus juste", précise Christophe Perrot, le gérant.

Ecologie et solidarité, l'idée plaît à la municipalité de Cherbourg. Les voiles usagées partent donc du port du Cotentin, grâce à un bac de recyclage situé dans le hangar à mâts du port Chantereyne. Et pour acheminer les voiles jusqu'à Caen, l'association cherbourgeoise Relai Enfants y met son grain de sel.

Solidarité entre associations

"Notre entrepôt de recyclage textile se trouve à Carpiquet, près de Caen. Nous récupérons les vêtements usagés dans un contener du port Chantereyne. Nous ferons donc 200 mètres de plus pour vider le bac du hangar à mâts et ainsi permettre à R'Bag de récupérer les voiles !" explique Matthieu Giovannone, directeur du Relai Enfants.

Si le système fonctionne à Chantereyne, R'Bag n'exclut pas de travailler avec d'autres ports du Cotentin pour recycler les voiles usagées.

Pratique

Pour recycler : voiles de bateau, de planches, peaux de zodiac, combinaisons de plongées, gilets de sauvetage, ailes de kite-surf, de parapente, bâches publicitaires sont à déposer dans le bac situé dans le hangar à mâts, port Chantereyne, à Cherbourg.

Pour le shopping : les sacs 100% voiles, modèles uniques, sont en vente sur le site www.rbag.fr