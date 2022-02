Généalogie : à chacun son histoire avec l'Arbre

Tout le monde peut pratiquer la généalogie. Avec un acte de naissance ou de mariage, on dispose d’informations suffisantes pour les premières générations passées. Ensuite, il faut se rendre dans les centres d’archives départementales.



Découvrir ses aïeux, c’est se découvrir aussi

En France, les archives ont été particulièrement bien conservées. “C’est une vraie chance et une richesse incroyable d’avoir accès à ces informations”, explique Huguette Lalin, la présidente, qui partage sa passion avec les jeunes pour qu’ils prennent conscience de leur identité.“Quand on sait d’où on vient, on sait qui on est. Cette démarche propre à chacun aide à se construire”, affirme-t-elle. L’association compte aujourd’hui de plus en plus d’adhérents qui espèrent retrouver des proches, parfois même à l’étranger. Le mois prochain, elle organisero une visite des Archives nationales à Paris.

Pratique. A Saint-Germain la Blanche Herbe. Tél. 02 31 73 28 79.