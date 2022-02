Municipales : Le Maire soutient NKM pour Paris

"Je trouve que c'est une bonne candidate pour Paris et je pense que la droite peut gagner Paris et même que la droite va gagner Paris. C'est un pronostic: Paris peut basculer à droite", a affirmé l'ancien ministre chez nos confrères de Radio classique et Public Sénat.

Selon lui, "il y a une usure de la gauche, une transmission de témoin entre Delanoë et un éventuel successeur qui est toujours un passage difficile, et une politique nationale qui est un désastre pour le pays et sera sanctionnée dans les municipales".



"Donc, je pense que si la droite est rassemblée avec le centre, que nous avons une candidate comme NKM qui a le tempérament et le positionnement qui peut correspondre aux attentes des Parisiens, on peut créer une très belle surprise", a-t-il dit en mettant en garde ses amis contre les risques de division.