Caen. Caen se prépare à la primaire de la droite et du centre

Le spectre de la guerre civile entre Jean-François Copé et François Fillon qui avait presque fait imploser ce qui était à l'époque l'UMP est encore dans tous les esprits. Au siège des Républicains de la rue de Vaugirard, on se souvient aussi des soupçons de tricherie lors de la primaire pour les élections municipales 2014 de Paris alors que l'UMP pansait encore ses plaies.

Mais tout ceci appartient au passé, et à entendre les deux responsables caennais des primaires ouvertes de la droite et du centre, qui désigneront le candidat des Républicains à la Présidence de la République, tout est organisé pour que ces dernières se déroulent de la manière la plus transparente possible.

Dans un café de la place Fontette à Caen (Calvados), Amandine François et Ludwig Willaume apparaissaient détendus. Ils soutiennent chacun un candidat différent, elle penche plutôt pour François Fillon et lui Bruno Le Maire… Mais cela ne les empêche pas d'afficher une bonne entente et surtout de s'engager à "soutenir sans réserve le gagnant des primaires qui qu'il soit."

Qui peut voter aux primaires?

Quelles mesures ont été prises pour prévenir les éventuelles tricheries?

Pour cela, le siège national des Républicains a créé la Haute autorité des primaires…

Concrètement comment les votes seront validés et jugés recevables?

Les électeurs inscrits sur les listes électorales devront donc se rendre dans le bureau de vote le plus proche de chez eux "c'est une nécessité", prévient Ludwig Willaume. "On ne peut se rendre dans le bureau de vote de son choix mais bien dans celui qui se trouve près de chez soi". Les électeurs se rendront donc sur place munis d'une pièce de deux euros. L'argent récolté servira toujours d'après Ludwig Willaume "à participer au financement de l'organisation de ces élections mais aussi la campagne présidentielle du gagnant des primaires."

Plus de renseignements sur les modes du scrutin au 02.31.43.95.14 ou lesrepublicains14@orange.fr

