Table rouennaise : déjeuner gourmand à la table du Jam

Installé dans une maison à colombages, le Jam a revêtu des couleurs chaudes : taupe et rouge lui donnent ce côté si chaleureux, qu'augmente encore le discret rayon d'un soleil hivernal.

Tout sourire

Installés bien au chaud derrière les grandes baies vitrées, la maîtresse des lieux nous apporte un verre de vin chaud délicieux, "pour se réchauffer". Une délicate attention très appréciée.

Nous commandons un menu "trio" à 15 €. C'est de saison, je choisis donc de prendre, en entrée, un velouté de patate douce. C'est crémeux, légèrement sucré, servi avec une pincée de ciboulette. Excellent. Cette première m'a convaincue totalement.

Le chef proposait aussi ce jour-là en plat principal des papardelles - de grosses tagliatelles - accompagnées de saumon fumé et de courgettes coupées en petits dés. La saveur des pâtes, fraîches, était rehaussée par le saumon fumé et la légère amertume des courgettes. Un autre bon point. Et pour finir en beauté ce repas de gourmrt, je n'ai pu résister à la crème mousseuse au chocolat. Une vraie réussite. Quant à ma voisine, elle s'est délectée d'une tarte tatin accompagnée de son pot de crème.

Ajoutez à tout cela un accueil charmant et tout sourire, et vous comprendrez pourquoi nous avons tant apprécié ce repas.

Pratique. 164 rue Eau de Robec, Rouen.

