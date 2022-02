Le mouvement de protestation, qui concerne également les prisons de Sequedin (Nord) et Liancourt (Oise), a été lancé à l'appel de l'UFAP (Union Fédérale Autonome Pénitentiaire). Selon l'AFP, qui rapporte les propos d'Etienne Dobremetz, secrétaire régional adjoint de l'UFAP, il a pour but d'alerter les pouvoirs publics sur la recrudescence d'agressions envers le personnel, des agressions "de plus en plus violentes".

Au Havre, le mouvement devrait durer toute la journée, précise l'AFP.