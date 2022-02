Bonne table à Rouen : l’Enfant Terrible

Logique, dirons les habitués, car il s'agit d'un bistrot (du genre chic mais pas guindé) où se déguste de bonnes bouteilles. Un bistrot oenologique, pardi !

Saveurs sincères

Vin mis à part, L'Enfant Terrible est également une très bonne adresse pour ce qui relève du contenu de votre assiette.

Le midi, le chef vous propose une formule à 12,50 € (entrée-plat ou plat-dessert) ou 15,50 € (entrée-plat-dessert) qui ne devrait pas décevoir les gourmets. Ce jour-là, en entrée, voilà par exemple un œuf cocotte au bleu, accompagné d'une petite salade, laitue et chou rouge. Derrière une belle présentation, les saveurs répondent présent.

L'œuf chaud et le fromage de caractère se répondent harmonieusement. Idéal avant de voir arriver, dans une présentation toujours aussi élégante, un bœuf bourguignon accompagné d'un écrasé de pomme de terre. Et c'est là que l'on se souvient qu'il s'agit d'un restaurant oenologique, tant la sauce de la viande porte dans ses reflets et ses senteurs l'intensité d'un bon vin rouge. Si le boeuf manque peut-être un peu de tendreté, encore une fois le goût est au rendez-vous et c'est cela que l'on retiendra.

Pratique. L'Enfant Terrible, 234 rue Martainville, à Rouen. Tél. 02.35.89.50.02. www.lenfantterrible.fr

