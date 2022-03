Table rouennaise : les belles promesses de La Voûte musicale

Installé juste à côté de l'église Saint-Maclou. Il n'en fallait pas plus pour me décider à entrer.

Burger de crêpe !

L'intérieur est chaleureux et lumineux. Contre un mur, un piano attend qu'un musicien vienne y poser ses doigts. Nous nous installons à une petite table ronde. La carte est alléchante et originale. Ma voisine opte pour une galette parisienne proposée dans la formule du jour à 12 €. Pour ma part, j'ai absolument voulu essayer leur "Gordon", une sorte de burger galette et me suis décidée pour la version végétarienne.

Entre les deux tranches de crêpes se cachent un mélange d'épinards, de champignons et de tomates, accompagné d'une petite salade et des frites maison. C'est original et très bon. Ma voisine déguste sa parisienne, œuf-jambon-fromage. Le goût est au rendez-vous, même si la galette aurait pu être un peu plus garnie.

Afin de terminer le repas sur une note sucrée, ma convive choisit une crêpe au caramel au beurre salé. Je préfère celle au chocolat noir. Un grand classique parfaitement réussi. L'accueil est agréable, les plats savoureux, la Voûte musicale tient ses promesses.

Pratique. La Voûte musicale, 236 rue Martainville, Rouen.

