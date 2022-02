Rouen : fraude au RSA "pour finir le mois"

Entre mai 2006 et avril 2009, le montant du préjudice s'élève à plus de 20.000 €. La fautive est une femme divorcée, mère de 6 enfants, en détresse financière. En 2006, quand elle est arrêtée pour maladie puis invalidité, trois de ses six enfants sont encore à sa charge.

En outre, le père ne verse pas de pension alimentaire. Alors qu’elle touche les indemnités journalières de la Sécurité Sociale, la femme remplit une demande d’obtention du RMI et l’obtient puisqu’à chaque trimestre elle ne déclare pas ses indemnités maladie puis sa pension d’invalidité.

Le 29 janvier dernier, face au tribunal correctionnel de Rouen, l’inculpée a reconnu "avoir fait une erreur". "C’était pour finir le mois", a-t-elle précisé. "Elle a du mal à comprendre le fonctionnement de la société française. Sa belle-fille dit qu’elle sait à peine lire et écrire. C’est une assistante sociale qui s’occupe de ses papiers", a indiqué la défense.

Au chômage, la femme est surendettée à hauteur de 64.000 €. Elle a été condamnée à une amende de 200 € ainsi qu’à l’indemnisation de la partie civile.