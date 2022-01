Venez donner de la voix avec Voca Pepople au Zénith de Caen

Les Voca People allient performance vocale, chansons a capella et techniques de beatbox, dans un spectacle unique que les spectateurs partagent, plein d’humour, d’émerveillement et d’énergie.Ce sont 8 chanteurs-comédiens de talent servis par des arrangements musicaux subtils et innovants.

Dans ce nouveau spectacle, les voyageurs intergalactique de Voca People se voient contraints à un atterrissage d’urgence sur la planète Terre. En effet, le générateur de leur vaisseau spatial, fonctionnant à l’énergie musicale, est complètement déchargé. Sur leur nouvelle terre d’accueil, les Voca People découvrent peu à peu les étranges coutumes et musiques de la planète. Avec l’aide de ses habitants, ils vont pouvoir reconstituer les réserves énergétiques de leur vaisseau spatial.

Production :

Gérard Pullicino, Gilles Mattana, Alain Dierckx et Bernard Olivier

En accord avec Lior Kalfo, Doron Lida et Leeorna Solomons

Créateur & Metteur en scène : Lior Kalfo

Directeur musical : Shai Fishman