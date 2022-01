Alerte à la bombe au tribunal de Rouen : c'était un colis... de friandises !

L'alerte a été donnée peu avant 9H par Thierry Delbos, greffier aux affaires familiales et divorces, qui a découvert parmi le courrier un colis d'un à deux kilos et d'environ 40 centimètre sur 20, envoyé par un expéditeur déjà à l'origine il y a 8 à 10 jours de l'envoi d'une lettre de menaces à l'attention d'un juge aux affaires familiales, a expliqué le greffier au correspondant de l'AFP.

Le greffier a alerté la sécurité et aussitôt l'évacuation du palais de justice a été ordonnée et un périmètre de sécurité a été mis en place autour du tribunal. Environ 150 personnes ont été évacuées, selon lespompiers.

Plusieurs pompiers et policiers ont été mobilisés dans ce quartier commerçant très fréquenté.

L'incident a provoqué l'interruption d'une audience à la cour d'assises de Seine-Maritime et plusieurs magistrats et avocats se sont retrouvés en robe à l'extérieur du bâtiment au milieu des badauds, formant une foule d'environ 300 personnes.

Une équipe de démineurs de Caen, qui étaient déjà à Rouen pour d'autres missions, a effectué un contrôle du colis suspect et a pu constater qu'il s'agissait en fait de friandises et de livres à destination d'un enfant.

L'alerte a finalement été levée en fin de matinée.