Découvrez la liste complète des nominations aux Oscars 2013

La liste des acteurs, réalisateurs, producteurs et techniciens sélectionnés dans la compétition a été dévoilée. A noter que "Intouchables" et Marion Cotillard ne figurent pas dans la liste que voici :

Meilleur film

Les bêtes du Sud Sauvage de Benh Zeitlin

Happiness Therapy de David O. Russell

Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow

Lincoln de Steven Spielberg

Les misérables de Tom Hooper

L'odyssée de Pi d'Ang Lee

Amour de Michael Haneke

Django Unchained de Quentin Tarantino

Argo de Ben Affleck



Meilleur réalisateur

David O Russel pour Happiness Therapy

Ang Lee pour L'odyssée de Pi

Steven Spielberg pour Lincoln

Michael Haneke pour Amour

Benh Zeitlin pour Les Bêtes du Sud Sauvage



Meilleur acteur

Daniel Day-Lewis pour Lincoln

Denzel Washington pour Flight

Hugh Jackman pour Les Misérables

Bradley Cooper pour Happiness Therapy

Joaquin Phoenix pour The Master



Meilleure actrice

Naomi Watts pour The Impossible

Jessica Chastain pour Zero Dark Thirty

Jennifer Lawrence pour Happiness Therapy

Emmanuelle Riva pour Amour

Quvenzhané Wallis pour Les Bêtes du Sud Sauvage



Meilleur second rôle masculin

Christoph Waltz pour Django Unchained

Phillip Seymour Hoffman pour The Master

Robert De Niro pour Happiness Therapy

Alan Arkin pour Argo

Tommy Lee Jones pour Lincoln



Meilleur second rôle féminin

Jacki Weaver pour Happiness Therapy

Helen Hunt pour The Sessions

Anne Hathaway pour Les Misérables

Sally Field pour Lincoln

Amy Adams pour The Master



Meilleur Scénario original

Flight (John Gatins)

Django Unchained (Quentin Tarantino)

Zero Dark Thirty (Mark Boal)

Amour (Michael Haneke)

Moonrise Kingdom (Wes Anderson et Roman Coppola)



Meilleur Scénario adapté

Lincoln (Tony Kushner)

L'odyssée de Pi (David Magee)

Argo (Chris Terrio)

Happiness Therapy (David O. Russell)

Les bêtes du Sud Sauvage (Lucy Alibar, Benh Zeitlin)



Meilleur film en langue étrangère

Amour (Autriche)

No (Chili)

War Witch (Canada)

A Royal Affair (Danemark)

Kon Tiki (Norvège)

Meilleur film d'animation

Pirates bons à rien, mauvais en tout

Frankenweenie

Paranorman

Rebelle

Les mondes de Ralph



Meilleure chanson originale

Suddendly des Misérables

Skyfall de Skyfall

Everybody need best fried de Ted

Before my time pour Chasing Ice

Pi lullaby pour L'odyssée de Pi