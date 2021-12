Table rouennaise : Pause détente chez Ici et Ailleurs

Derrière une devanture où se dessine la mappemonde, de petites tables sont installées sous le regard de boîtes... de thé et de café. Au fond, des fauteuils invitent les clients à prendre leur temps en dégustant une boisson chaude.

Lasagnes de saumon

Les plats ne sont pas nombreux, mais ils sont alléchants. La formule entrée, plat, dessert à 15 € remporte l’unanimité. On m’apporte rapidement une salade du chef, agrémentée de graines de tournesol et de cranberries séchées. Le mélange est agréable bien que la sauce très vinaigrée prend le dessus. En face de moi, on se régale d’une soupe au potiron onctueuse à souhait. Le plat de résistance est un classique revisité : des lasagnes de saumon au fenouil. La béchamel est crémeuse et le goût fumé du saumon rehausse agréablement l’ensemble.

En dessert, je n’ai pu résister à une succulente tartelette tout chocolat. Noir bien entendu. La pâte, croquante, était agrémentée de noisettes. Un délice. Mon voisin avait préféré une tartelette amande-abricot. “Sympa”, selon ses dires. Ici&Ailleurs est une petite table où l’on retournera avec plaisir, notamment pour déguster les brunch servis le samedi de 11h à 15h et le dimanche de 11 à 17h.

Pratique. 31 rue Damiette, Rouen ; www.ici-ailleurs.com

