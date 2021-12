Les grands chefs rouennais veulent séduire les moins de 30 ans

Ainsi, les dix-huit chefs qui composent ce club créé en 2003 à l’initiative de l’Office de Tourisme Rouen vallée de Seine, accueillent jusqu’au 31 mars les moins de 30 ans dans le cadre de “Jeunes à la Table des Toques”.

Chaque restaurateur proposera un ou deux menus tout compris à tarifs préférentiels sur réservation et présentation d’un justificatif. Il sera ainsi possible pour 45 € d’initier ses papilles à la gastronomie traditionnelle grâce au Menu Frappé qui comprend apéritif, entrée, plat, dessert, café, vins et eau. Ce menu est disponible dans quinze des dix-huit restaurants qui participent à l’opération. Les plus fins gourmets pourront, eux, opter pour le Menu Toqué, plus subtil et proposé dans treize restaurants au tarif de 70 euros.

Attirer les jeunes

“Cette initiative inspirée d’une pratique déjà répandue en Alsace vise à dynamiser l’activité dans une période traditionnellement creuse pour les restaurateurs et à nous faire connaître des jeunes qui n’osent pas venir de peur que les prix soient prohibitifs”, explique Thierry Demoget, chef du restaurant Les Capucines situé au Petit-Quevilly. Ainsi, selon l’estimation de ce restaurateur qui a également été le président du club durant plusieurs années, “les moins de 30 ans représentent environ 15 à 20 % de notre clientèle”.

Killian Penven, responsable des relations avec la presse de l’Office de tourisme de Rouen et chargé de la communication autour de cet événement, insiste également sur “la promotion de la gastronomie normande et des produits du terroir”, objectif pour lequel le Club des Toques a été fondé.

Les mets régionaux sont effectivement à l’honneur dans chacun des dix-huit restaurants, répartis un peu partout dans l’agglomération, qui participent à cette opération.