Les meilleurs aliments anti-stress

Les oranges

Les bienfaits de la vitamine C ne sont plus à démontrer. Protection du système immunitaire et gain d’énergie sont avérés, mais c’est désormais leur vertu anti-stress qui vient d’être mise en lumière par une étude allemande. Les oranges, grandes pourvoyeuses de vitamine C, aideraient ainsi à maintenir la pression sanguine et le cortisol à un niveau maîtrisé en cas de stress accidentel.

Les patates douces



L’angoisse entraine, parmi d’autres effets, une forte demande en glucide. Bonne nouvelle, les patates douces en regorgent, de même que de béta carotène et de vitamines de toute sorte. Elles sont également riches en fibre, ce qui vous facilitera l’assimilation de ces compléments par votre organisme.

Les fruits secs



Partez à l’assaut des amandes (véritables mines de vitamines B et E pour renforcer votre système immunitaire), des noix et des pistaches (parfaites contre l’hypertension artérielle).

La dinde



Cette volaille contient un acide aminé, le L-Tryptophane, qui booste la production de sérotonine, connue comme l’hormone du bien-être.

Les épinards



Une carence en magnésium peut entrainer des migraines sévères et des coups de fatigue impromptus. Une assiette d’épinards comble environ 40% de vos besoins journaliers en magnésium.

Le saumon



Les régimes riches en Oméga 3 sont particulièrement recommandés pour protéger contre les maladies cardio-vasculaires. Mais leurs vertus ne s’arrêtent pas là : ces acides gras évitent les pics d’adrénaline et contrôlent les hormones du stress.

Les avocats



Les acides gras insaturés et le potassium sont notamment indiqués pour les patients souffrant de problèmes de pression artérielle. Et où se nichent ces sources de bienfaits : dans les avocats et, dans une moindre mesure, les ananas.

Les légumes verts



Les brocolis et les choux, comme la plupart des légumes verts, regorgent de vitamines dont notre organisme a particulièrement besoin pour lutter contre le stress.