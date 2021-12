The Prodigy, The Hives et 30 Seconds to Mars rejoignent l'affiche du Main Square Festival

Après Sting, Indochine et Green Day, Le Main Square Festival dévoile ce mardi trois autres noms de son affiche 2013. The Prodigy, The Hives et 30 Seconds to Mars se produiront sur la scène d'Arras (Pas-de-Calais) l'été prochain.