Basket : le Palais a bouillonné pour le CBC

2 800 personnes sont venues assister au choc de deux anciens grands clubs français, le Caen Basket Calvados et Berck. Normands et Nordistes font partie des équipes concernées par la qualification en play-off, porte d'entrée vers la Nationale 1. Ils ont livré en conclusion des matchs allers un combat âpre et engagé, conclu par la victoire relativement nette des locaux (65-56).

"Je suis très content de la prestation livrée par mes joueurs après le non-match qu'ils ont produit la semaine dernière", commente Fabrice Calmon. Emmenés par un Florian Diesnis virevoltant, les Caennais ont commencé le match sur de bonnes bases (20-12, 10'). Leur défense mettait à la peine la très physique formation adverse. Berck, leader du championnat avec seulement deux défaites avant la rencontres, recollait dans le deuxième quart-temps et se détachait même à son tour (29-36, 20').

Diesnis fait le forcing

"Le problème était avant tout offensif, juge Fabrice Calmon. On a mis très peu de points intérieurs. On était en total déséquilibre dans le jeu. On s'est fait brasser. On était quand même dans les clous à la mi-temps." Quinze minutes et quelques correctifs plus tard, Caen repartait de l'avant. La défense caennaise était de nouveau intransigeante mais celle de Berck n'était guère plus permissive. Le score restait bloqué à 38-41.

Le capitaine Diesnis montait alors au créneau pour égaliser d'un tir à trois points et Nadir Naïdji lui succédait pour créer un léger écart (45-41, 30'). Caen tenait le bon bout et son avance passait à huit points au début du dernier quart (51-43, 33'). Alors que la tension montait de plusieurs crans, Berck cherchait en vain un peu d'adresse et Caen ne se déconcentrait pas. Les Nordistes relançaient un petit suspense en revenant à six unités (56-50, 38'), mais le CBC continuait de défendre son panier avec acharnement. Il signe une grosse victoire qui le place au quatrième rang du classement à la mi-saison. Samedi 22 décembre, Caen accueillera un autre cador du championnat, le Stade de Vanves. Une victoire conforterait ses ambitions de play-off.