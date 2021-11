Les ventes de jouets dans le rouge avant le rush de Noël

Au rayon des produits industriels, c'est la plus forte baisse de ventes.

Lors du seul mois de novembre, les produits industriels dans leur ensemble ont vu leurs ventes croître (+1,7%), devant les achats alimentaires (+0,5%).

Sur la période des trois derniers mois, à fin novembre, rares sont les secteurs qui ont été plébiscités par les consommateurs, leur shopping ayant fortement ralenti. Les ventes d'optique, en hausse de 1,9%, sont ainsi une exception, tandis que celles du bricolage et des livres sont stables (+0,3% chacune).

A l'inverse, les Français ont freiné largement les achats d'automobiles neuves (-4,5%), de vêtements (-2,5%) et de jouets et jeux (-7,3%).

Au niveau des circuits de distribution, ce sont les grands magasins qui souffrent le plus du ralentissement de l'activité (-4,8%), de septembre à novembre derniers.