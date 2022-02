Un pôle des formations de santé en 2014

Quelle est la teneur de ce projet ?

“Nous souhaitons permettre à la région Basse-Normandie de disposer d’une véritable faculté de médecine, en terme d’infrastructure. Car sa qualité d’enseignement existe déjà et elle est même remarquablement reconnue à l’échelle nationale. Nous désirons aussi rassembler à terme, sur un site unique, la faculté de médecine avec toutes les formations paramédicales ainsi que les laboratoires universitaires de biologie qui sont, pour l’instant, éparpillés dans différents sites sur l’agglomération caennaise. Nous aurons là une véritable concentration de connaissances et de capacités d’enseignement dans le domaine du médical”.



Dans la mise en place de ce projet, vous avez eu, semble-t-il, des difficultés pour trouver le terrain ?

“Ce sont toujours des projets très lourds à mener, à tous les niveaux : financièrement, techniquement mais aussi administrativement. Oui, cela a été difficile et surtout compliqué de pouvoir dégager une emprise de 20 000 m2. Dans Caen, sur cette partie “Côte de Nacre” bordant le périphérique, il y a des enjeux fonciers extrêmement lourds. C’est ce qui a pris du temps. C’est pourtant l’un des enjeux majeurs du contrat de projet que le Conseil régional a signé avec l’Etat il y a deux ans. C’est un des dossiers phares pour la région. Il est extrêmement important que nous consolidions ce pôle d’enseignement médical et que nous donnions aux enseignants et aux étudiants, qui seront autour de 4 000, d’excellentes conditions d’enseignement à Caen”.



La situation était-elle devenue intenable ?

“Elle n’était pas facile et ne favorisait pas les énergies, les échanges. Lorsque vous avez un laboratoire d’un côté, une école paramédicale de l’autre, tout cela nécessite d’être revu. Et puis, on sait bien que les conditions d’enseignement ne sont plus du tout adaptées aux besoins d’aujourd’hui parce que la faculté de Caen est reconnue, parce qu’il y a une nécessité de bénéficier d’une autre qualité. C’est donc notre premier objectif. Le second, c’est de renforcer l’image du pôle caennais. Non pas en terme de communication, mais en terme de cohérence entre la qualité des infrastructures et celle des enseignements, afin de faire de ce pôle un site nationalement reconnu”.



A quelques mois des élections régionales, ce projet n’est-il pas destiné à valoriser l’action que vous avez menée depuis six ans ?

“C’est un projet qui démontre la qualité de l’action régionale. Les études ont été lancées en 2005 et le projet a été inscrit au contrat de plan Etat-Région en 2007. L’acquisition du terrain, signée avec le CHU, va permettre de passer au stade de la construction. Une équipe technique rendra ses conclusions dans quelques mois à partir desquelles nous allons lancer les appels d’offres nécessaires pour démarrer le chantier”.







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire