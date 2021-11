Concert : Eiffel présente "Foule Monstre" au 106

Riche de références, Eiffel emprunte son nom à une chanson des Pixies et la noirceur hypnotique de ses textes à Boris Vian. Libéré de ses influences, le groupe aujourd’hui à maturité s’est forgé une identité dont le dernier album

Foule monstre témoigne. Sorti en 2012, avec des titres porteurs tels que Place de mon coeur, il est empreint d’une délicate mélancolie servie par des sons acides et des textes surréalistes. Pop dans sa forme avec un fond rock abrasif quasiment garage, cet album est néanmois plus électro que les précédents, misant davantage sur le synthé et les samples. Poétique et émouvant, Foule Monstre est l’album d’un groupe d’écorchés, de sensibles arrache-cœurs.

Pratique. Vendredi 7 décembre, à 20h, Le 106, à Rouen. Tarifs 19/24 €. Infos. www.le106.com