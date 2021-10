Musique à Rouen : la saison du 106 sera tonique !

En septembre :

. The Men / Violence Conjugale, jeudi 13 septembre, à 20h.

. Body/Head Feat. Kim Gordon / Mensch, jeudi 20, 20h

. Laurent Garnier / Scan X, samedi 22, 22h

. Israël Vibration, mardi 25, 20h

. Wovenhand, samedi 29, 20h



En octobre :

. 1995 / Sharon Van Etten, vendredi 5 octobre, 20h

. Get Well Soon, mardi 9, 20h

. Quintron and miss pussycat, mercredi 10, 20h

. Emily Loizeau, samedi 13, 20h

. Nada Surf, mardi 16, 20h

. Trepalium, jeudi 18, 20h

. Wax Tailor (en photo), mardi 23, 20h

. Soap & Skin, jeudi 25, 20h

. C2C / Mathieu Boogaerts, vendredi 26, 20h

. Charles Walker & The Dynamites, samedi 27octobre, 20h

. Raul Midon, mardi 30, 20h

. Goo Goo Muck, mercredi 31, 20h 30



En novembre :

. Irma, samedi 3 novembre, 20h

. Young Blood Brass Band, jeudi 8 novembre, 20h

. Two Door Cinema Club, vendredi 9, 20h

. Lambchop, samedi 10, 20h

. Le fil de la vie, mercredi 14, 20h

. Ty Segall / Chain and the gang, jeudi 15, 20h

. Oxmo Puccino, vendredi 16, 20h

. Naïve New Beaters, samedi 17, 20h

. Neo Fiction, mardi 20, 20h

. Colin Stetson, samedi 24, 20h

. Gojira, dimanche 25, 19h

. Lionel Louéké Trio, lundi 26, 20h

. Dionysos, jeudi 29, 20h



En décembre :

. Superbus, samedi 1er décembre, 20h

. Psy 4 de la Rime, jeudi 6, 20h

. Eiffel, vendredi 7, 20h

. The Fleshtones, jeudi 13 décembre, à 20h

Pratique :

Où trouver le 106 ? Le Hangar 106, scène de musiques actuelles se trouve sur les quais rive gauche, quai Jean de Béthencourt, à Rouen. Il est ouvert au public du lundi au vendredi, de 13h à 19h. Les jours de concert il est ouvert de 13h à 18h.

Informations au 02 32 10 88 60 ou sur le site info@le106.com

Billetterie. L’abonnement annuel est de 75 € pour le tarif normal et de 40 € pour le tarif réduit (moins de 26 ans, demandeurs d’emploi avec un revenu mensuel inférieur à 621 €, personnes à mobilité réduite catégorie 2 Sécu). Cet abonnement offre des avantages sur l’ensemble des concerts de septembre à juin. Il donne également accès à des tarifs réduits au Cinéma Omnia-République, au Cargö, à l’Abordage et dans l’ensemble du réseau Fédurok. La Carte Région ainsi que le Pass Culture 76 sont également acceptées.

Pour souscrire à cette abonnement, il suffit de remplir le bulletin d’abonnement à télécharger sur www.le106.com