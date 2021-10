Le gospel va secouer la cathédrale de Rouen

A travers une mise en scène colorée, des costumes éblouissants et des images d’un autre monde, le public part pour 90 minutes d’un voyage sonique et sensible. La tournée de cette chorale se déroule dans le cadre de la lutte contre l’exploitation infantile et en faveur du développement dans les pays du Sud. Mise en place par par l’ONG Malgache Bel Par le biais de chansons en malgaches, en français mais aussi en anglais, les enfants évoquent leur quotidien, l’école, le changement qu’a introduit cette chorale dans leur vie, leurs espoirs.C’est leur vie de tous les jours que chantent ces voix pures, sur une musique rythmée et plaine de joie de vivre.

Pratique. Malagasy Gospel Choir, jeudi 13 septembre, à 20h30, à la Cathédrale Notre-Dame de Rouen. Tarifs : entre 5 et 10 €.