Honneur et récompense pour les sciences au féminin

Mardi 15 décembre, le recteur d'académie de Caen, la vice-présidente du Conseil Régional et un représentant du préfet ont remis le prix de la vocation scientifique et technique des filles. Une distinction récompensant les demoiselles bas-normandes ayant choisi ces filières au sein desquelles elles sont minoritaires. Sur une cinquantaine de dossiers déposés, 34 jeunes filles ont reçu ce prix qui comporte, accessoirement, un chèque de 1 000 euros. La Région et l'État prennent en charge ce coup de pouce pécuniaire.



