Vague de suicides dans l'Académie de Normandie. "Minimiser la réalité", "absence de transparence" : les syndicats face au rectorat

Neuf membres de l'Académie de Normandie ont mis fin à leurs jours ces derniers mois. Face à cette situation, le rectorat a accepté une réunion, mercredi 29 janvier, avec le syndicat SNES-FSU, afin d'envisager des mesures pour mettre un terme à ces drames. "Notre message a enfin été entendu alors que nous étions dans une situation de blocage depuis plusieurs mois", explique Claire-Marie Feret, secrétaire académique de ce syndicat. Le rectorat pour sa part souligne que "chaque suicide est un drame humain qui exige une compréhension approfondie et une amélioration continue des dispositifs de prévention".

Cinq enquêtes ouvertes

Un premier engagement de la rectrice a été pris : l'ouverture de cinq enquêtes pour établir s'il existe un lien entre ces drames et la situation au travail. "Tout ceci nous permettra ensuite d'émettre des préconisations et des mesures de prévention", continue Claire-Marie Feret. Parmi les pistes évoquées : un meilleur dialogue avec l'administration, une écoute accrue, un management moins brutal et un renforcement de la médecine de prévention (aujourd'hui, seuls deux médecins sont disponibles pour 58 000 agents). L'objectif pour le rectorat : renforcer la prévention et apporter "un soutien adapté aux personnels et aux élèves".

SNES-FSU accuse le rectorat d'avoir "minimisé la réalité", dénonçant "l'absence de transparence de l'administration, du manque d'accompagnement des collègues", ainsi que des reproches et de l'intimidation sur ses agents. Le rectorat indique que désormais "la transmission d'informations entre les autorités académiques et les organisations syndicales sera mieux formalisée, et les protocoles de signalement de nouveau diffusés". A l'issue de cette réunion, d'autres engagements ont été pris pour mieux accompagner la souffrance du personnel, mais "c'est à l'épreuve des faits que nous jugerons", conclut la SNES-FSU.