Près de Flers. "71 heures manquées" : ces collégiens n'ont plus de professeur de français depuis novembre, les parents d'élèves s'inquiètent

"Scolarité en danger", "élèves de 4e B abandonnés", "nos enfants méritent mieux"… Ces inscriptions sont lisibles sur les banderoles installées mercredi 19 mars aux abords du collège du Houlme à Briouze. La raison ? 19 élèves en classe de 4e se retrouvent sans professeur de français depuis novembre.

Pas de remplaçant depuis 5 mois

"A la rentrée des vacances de la Toussaint, on nous a envoyé un mail disant que la professeure de français ne viendrait plus au collège", se souvient Céline Choisnet, maman de Nolan dont la classe est la seule à être concernée par cette absence d'enseignant. "Sur le coup, on a été étonné, poursuit-elle. On s'est dit qu'ils allaient remettre quelqu'un rapidement, mais les semaines sont passées et toujours rien."

Une heure de français enseignée… par une prof d'espagnol

Depuis, plusieurs enseignants prennent de leur temps personnel pour dépanner et aider les élèves. "C'est maintenant la prof d'espagnol qui prend le relais", à raison d'une heure par semaine. Cela ne suffit pas à combler les 4,5h normalement enseignées.

A ce jour, ce sont donc "71h de manquées depuis novembre", note Céline Choisnet. "Mon fils a déjà des difficultés en temps normal, donc ça n'arrange rien", confie la maman. Elle a choisi d'engager une personne pour donner des cours particuliers à son fils. "C'est une heure pour garder les bases, mais ce n'est pas le programme et financièrement, tout le monde ne peut pas", reconnaît-elle.

"Interpeller le plus de monde possible"

Face à cette situation inquiétante, les parents organisent une manifestation lundi 31 mars, à la sortie du collège à 16h30. Ils souhaitent "interpeller le plus de monde possible", parmi les élus locaux mais aussi les autres parents d'élèves. "L'année prochaine, ce sera peut-être des élèves de 6e ou de 3e", souligne Céline Choisnet. Des tracts seront distribués en amont "pour qu'un maximum de parents viennent nous aider".

Les tracts, affichés au collège, appellent tous les parents d'élèves à se rassembler.

Une offre d'emploi sans réponse depuis fin décembre

De leur côté, les services du rectorat sont "en lien étroit avec le corps d'inspection et le chef d'établissement" et "poursuivent activement leurs recherches afin d'identifier un remplaçant dans les meilleurs délais". "Nous sommes pleinement conscients des enjeux que cette situation représente pour les élèves et leurs familles, et nous mettons tout en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages", assure le rectorat.

Publiée le 23 décembre, une offre d'emploi en CDD pour remplacer la professeure de français est toujours en cours sur le site de l'académie.