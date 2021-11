Cinq conseils pour déguster des huîtres... normandes

Voici les conseils de Mickaël Lenoir, Champion des écaillers 2012.



1/ Vider la première eau des huîtres

Le champion des écaillers 2012 vide toujours la première eau des huîtres, pour que le mollusque en produise une seconde, nettement plus savoureuse.

2/Conserver les huîtres dans le réfrigérateur au-dessus du bac à légumes

Mickaël Lenoir conseille de positionner les huîtres sur une assiette. Il est tout à fait possible de les ouvrir deux heures avant le service et de les conserver au frais en attendant.

3/ Sortir les huîtres du réfrigérateur une heure avant le repas

Contrairement à ce qui se dit, les huîtres ne doivent pas être conservées à une température trop froide, ce qui annihile leur saveur. Au contraire, elles se dégustent à température ambiante. Elles doivent être placées sur de l'algue et de la glace.

4/ Opter pour les huîtres chaudes si les convives sont difficiles

Les gourmands encore réfractaires à la dégustation des huîtres apprendront à savourer le mollusque avec des recettes chaudes. Au beurre d'ail, au champagne ou pochées à la sauce soja, les huîtres chaudes apportent une autre magie culinaire, plus facile à décrypter pour les néophytes.

5/ Accompagner les huîtres de citron, de vinaigre échalote et de pain beurré

Les mariages sont nombreux avec les huîtres. Le citron, le vinaigre échalote et le pain de seigle beurré sont les accords les plus courants, les plus efficaces. D'autres associations sont tout autant étonnantes, comme les saucisses et les crépignettes.