La coquille Saint-Jacques vue par le chef Anton Mosimann

Dans la sphère culinaire, Anton Mosimann s'est d'abord fait un nom en créant le concept de "cuisine naturelle", évitant crème et plats en sauce, dans les années 80, mais a surtout fait parler de lui l'année dernière en concoctant le repas du mariage royal du Prince William d'Angleterre et de Kate Middleton.

En visite à Paris à l'occasion d'une rencontre du Club des Chefs des Chefs –- au cours de laquelle se sont retrouvés les cuisiniers personnels des chefs d'Etat de la planète -- Mosimann s'est confié à Relaxnews lors d'un entretien éclair.

Relaxnews : Pourquoi avoir choisi les Saint-Jacques ?

Anton Mosimann : Il ne faut que quelques secondes pour les cuire, et c'est un aliment bon et honnête.

R. : Votre meilleur souvenir de cuisine associé à ce produit ?

A.M. : Dans une échoppe servant des plats à emporter à Hong Kong, simplement accompagnées d'une sauce aux fèves noires.

R. : Quelle est la meilleure façon de les cuisiner ?

A.M. : Faites-les frire pendant 55 secondes de chaque côté, ajoutez de la sauce aux fèves noires fermentées et rehaussez d'une bonne dose de coriandre.

R. : Quelles sont les erreurs les plus communes commises lors de la préparation de cet ingrédient ?

A.M. : Trop de cuisson : c'est ce qui leur donne une texture caoutchouteuse.

R. : Quel vin (ou alcool) s'associe le mieux à ce produit ?

A.M. : Le champagne. C'est une bonne excuse pour sortir le champagne.