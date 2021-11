Sur les traces du Père Noël en 2012

Ailleurs, des événements fêtent sa venue, tout comme celle de son cousin, Saint-Nicolas.

Tous les ans, les pays du monde entier s'apprêtent à recevoir le mythique personnage, notamment dans les villages de Noël, et lui accordent toutes sortes d'événements permettant aux petits (comme aux grands) de le rencontrer.

Le Père Noël venu du Grand Nord

Les touristes retrouveront le Père Noël, pour commencer, dans sa patrie d'origine, la Finlande. Plus précisément en Laponie, où il s'installe, depuis 2000, dans un village de Noël. Le Santa Claus Village, à Rovaniemi, permet de faire ses emplettes, mais aussi, et surtout, d'apercevoir le vieil homme en habit rouge, entouré de ses troupes.

C'est bien connu, le grand-père le plus célèbre de la planète aime le froid. Le public pourra donc le rencontrer naturellement aussi en Suède. Dans la province de la Dalécarlie, dans le centre du pays, les touristes caresseront ses rennes et visiteront l'atelier de fabrication et l'entrepôt de cadeaux. Ils pénétreront aussi dans sa maison et lui remettront en main propre leur liste de présents.

En visite en France

Avant d'entamer sa tournée mondiale, l'aïeul fait quelques haltes en différents endroits de l'Hexagone. Le public le rencontrera aussi bien dans les parcs d'attractions (Disneyland Paris, Parc Astérix, entre autres), que sur les Champs-Elysées.

Coca-Cola organise même une tournée dans huit grandes villes du pays, jusqu'au 24 décembre. Dans des vitrines itinérantes, les curieux observeront l'atelier du Père Noël et s'intéresseront à son périple nocturne. Ils pourront même se faire immortaliser à ses côtés, lors d'une séance photo.

Pour tous ceux qui préfèrent rencontrer le vieil homme près de chez eux, des événements ludiques sont organisés. La Ferme du Pré à Vassieux en Vercors (Drôme) propose les 22 et 23 décembre un tête-à-tête avec le Père Noël, venu tout droit du Grand Nord avec ses chiens de traîneaux (125€ par adulte logement et repas compris et à partir de 20€ pour les enfants).

Dans le Haut-Jura, il est même possible de visiter la maison du Père Noël. Un espace "Laponia Dream", comprenant, outre l'habitation du vieillard, la cabane du Grand Nord, une exposition d'objets anciens lapons et des jeux de piste pour les enfants, avec récompense à la clé (à partir de 148€ pour la famille).

Saint-Nicolas s'invite à la fête

En province, il sera possible de rencontrer l'autre figure phare des fêtes de fin d'année, Saint Nicolas, souvent considéré comme l'ancêtre du Père Noël. Les curieux se tourneront surtout vers l'Alsace et la Lorraine, adeptes des célébrations liées au personnage.

Le Saint-Patron de la Lorraine sera ainsi fêté en grandes pompes. Des défilés de chars seront ainsi organisés dans plusieurs villes de la région, notamment à Metz et Nancy, où les animations seront les plus nombreuses. Des distributions de bonbons, comme le veut la tradition, seront orchestrées à l'attention des plus gourmands.

Populaire aussi en Alsace, le personnage sera visible lors de parades dans les traditionnels marchés de la région (Rorschwihr, Widensolen, Barembach, Lapoutroie, Sierentz et Huningue, entre autres).

Le Nord de la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, et la Croatie, entre nombreux autres, fêteront aussi Saint-Nicolas le 6 décembre prochain.