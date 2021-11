Restaurants : le hamburger version suisse est arrivé à Rouen

Le fast food urbain version helvète. Ici, tout se passe vite. Vous faites la queue, commandez et, quelques minutes plus tard, votre burger arrive dans une banette garnie de frites chaudes. Tout y est réglé comme... une horloge suisse.

Recettes surprenantes

L’originalité est présentée comme une marque de fabrique. L’hamburger Viva España mêle ainsi viande de bœuf, chèvre, miel et piment. Vous trouverez des spécialités à base d’ananas, d’avocat, de camembert ou d’ingrédients japonais. Le tout, entre deux tranches d’un pain frais et consistant. Le résultat est à la hauteur de la promesse. On aime l’originalité et le mariage surprenant de ces saveurs réunies dans le sandwich le plus connu du monde. Les frites, elles aussi, obtiennent une très bonne note. Rien à voir avec celles servies chez l’ami Ronald.

Quelques bémols toutefois : Holy Cow ne propose ni dessert ni café. Et ce n’est pas donné : comptez ainsi 11,90 € pour un menu hamburger Viva España (avec frites et boisson) ou environ 8 € pour un hamburger-frites seul.

Pratique. Holy Cow, 38 rue de la République, à Rouen. Tél. 02.35.71.09.34. Ouvert tous les jours.

