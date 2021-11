Rouen : armés de couteaux, ils rackettaient un lycéen

Le passager visé descend. Ils en font autant et le suivent jusqu’à la piscine de l’île Lacroix. Deux des poursuivants sont armés de couteaux. Le troisième, non armé, suit.

Repérés grâce à leur attitude méfiante

Un peu plus loin, ils arrêtent le mineur et lui extorquent sous la menace son téléphone portable. Les agresseurs sont particulièrement virulents. "T’approche pas, sinon tu risques de passer par-dessus le pont", lance l’un d’eux à un passant. Puis ils disparaissent. Plus tard, les policiers remarquent l’attitude bizarre des trois jeunes. Ils avancent tête baissée en prenant soin de se dissimuler sous leurs capuches. Au même moment, la victime a donné l’alerte et décrit les trois jeunes. Ils sont arrêtés.

Le 7 novembre, le "suiveur" a été jugé par le tribunal correctionnel de Rouen. "Depuis le début d’après-midi, on avait à l’esprit de 'pouiller un mec'. La victime, on l’a choisie au hasard", a-t-il indiqué aux juges. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. Coup du sort ? Le prévenu aurait lui-même été victime d’un vol similaire.