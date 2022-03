Tribunal de Rouen : rackettée à la sortie du lycée à Petit-Couronne

Le 1er juin dernier, vers 17 h, à Petit-Couronne, une lycéenne attendait le bus tout en écoutant la musique sur son téléphone portable. Une jeune femme, accompagnée de deux autres personnes, est venue à elle. Elle était à peine plus âgée et semblait avoir le besoin pressant d'envoyer un texto. Sauf que l'adolescente a refusé. "Je vais te baffer", s'est alors exclamée l'aînée des trois agresseuses, en lui prenant le téléphone des mains. La lycéenne, intimidée, s'est mise à pleurer avant de parvenir, plus tard, à obtenir sur Facebook une photo de sa "racketteuse" et de la transmettre aux enquêteurs.

Ce n'est qu'à la mi-août qu'elle a finalement récupéré son portable, rendu par l'agresseuse aux forces de l'ordre.

Le 27 février, la jeune majeure, voleuse de portable, a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis au terme d'une audience où tout et son contraire ont été dits. "Au début, je ne voulais pas prendre le téléphone parce que cela ne se fait pas ! a d'abord affirmé l'inculpée. "Et, en fait, je l'ai pris. Mais, on m'a forcée à le prendre. Je ne l'ai pas du tout agressée. Je lui ai demandé sèchement. Je voulais le lui rendre mais mon ami m'a dit de le garder". Et le jude de rétoquer : "Pourquoi n'avez-vous pas fait le nécessaire pour le rendre le jour suivant !?"