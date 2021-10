Open de tennis de Caen : Gilles Simon annule sa venue

"Le Français ne nous a pas fourni plus d'informations pour le moment", indique Aristide Olivier, président Tennis Club de Caen.

"Ce forfait ne vient pas ternir un tableau final qui reste d'un niveau plus relevé que l'année passée avec un quatuor d'un niveau jamais atteint à Caen : en effet, Richard Gasquet sera bien présent et offrira à Caen, la première venue d'un top 10 mondial. Julien Benneteau, Paul Henri Mathieu et Michael Llodra ont également confirmé leur présence: 3 joueurs parmi les 55 meilleurs joueurs du monde. Ne boudons pas notre plaisir".