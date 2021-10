Cinéma : la Corée à l'honneur à l'Omnia

Le fil conducteur de cette nouvelle édition est le "fantasme". Jusqu'au mardi 13 novembre, treize films seront projetés dans les salles de l'Omnia :

Blood rain (de Kim Dae-seung)

Couleur de peau miel (animation, de Laurent Boileau et Jung)

Dream (de Kim Ki-duk)

Hahaha (de Hong Sang-soo)

Hypnotized (de Kim In-shik)

In another country (de Hong Sang-soo)

Lili à la decouverte du monde sauvage (animation, de Oh Seongyun)

Locataires (de Kim Ki-duk)

My friend and his wife (de Shin Dong-il)

Sagwa (de Kang Yi-kwan)

Sorum (Yoon Jong-chan)

The man from nowhere (de Lee Jeong-beom)

Thirst (Park Chan-wook)

Tarifs: 5€, 3€ (étudiants) et gratuits (moins de 12 ans). Plus d'informations sur le site de l'événement