Vos pronostics hippiques gratuits pour ce vendredi 2 janvier

Tendance Ouest vous conseille de jouer :
Le 7 O sole mio
Le 1 Ciel de Paris
Le 9 Zangar
Le 4 Secret wood
Le 8 Time goes on
Le 6 Schuman
Le 11 Tyson
Le 2 Paris babe
Départ à 20h15
Le prix de la Seulles se court en nocturne à l'hippodrome de Deauville dans la 8ème course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 1 300 mètres (le 16 est non partant).
